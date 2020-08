New York, 13 ago. (askanews) - Calano le richieste settimanali per i sussidi di disoccupazione. Il numero dei lavoratori che per la prima volta ne hanno fatto richiesta, la scorsa settimana, è diminuito di 228 mila unità a quota 963 mila. E' la prima volta dopo venti settimane, dall'inizio della pandemia, che il totale di richieste di sussidi è sceso sotto il milione. Le stime erano per un dato a 1,1 milioni.