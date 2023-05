Usa,McCarthy:possibile voto Camera accordo debito prossima settimana

New York, 18 mag. (askanews) - Il presidente della Camera Kevin McCarthy ha dichiarato giovedì, ai giornalisti presenti in Campidoglio, di essere ottimista sul fatto che i negoziatori nominati dalla Casa Bianca e dal Congresso possano raggiungere un accordo sul tetto del debito in tempo per programmare un voto alla Camera già la prossima settimana.

"Penso che ora abbiamo una struttura e tutti stanno lavorando sodo, e voglio dire, ci incontriamo due o tre volte al giorno" ha detto McCharty dicendo che rispetto alla settimana scorsa ci sono stati progressi, poichè i nuovi negoziatori "ne discutono in modo molto professionale, con tutte le conoscenze, tutto il background di tutti i diversi leader".Il voto dovrebbe tenersi prima della scadenza del primo giugno, data che potrebbe portare gli Stati Uniti al defaualt.