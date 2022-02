Usa, Inflazione +0,6% in gennaio,+6,1% su anno a massimi da 2/82

New York, 25 feb. (askanews) - L'inflazione negli Stati Uniti è aumentata ancora a gennaio, toccando un nuovo record dopo quelli degli ultimi quattro mesi. La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), è cresciuta dello 0,6% rispetto al mese precedente, mentre rispetto a un anno prima è aumentata del 6,1%, dopo l'aumento del 5,8% di dicembre, del +5,7% di novembre e del +5% registrato in ottobre. L'aumento di gennaio è il più alto registrato dal febbraio 1982. La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, è cresciuta dello 0,5% rispetto al mese precedente, e del 5,2% rispetto a un anno prima.Il valore Pce è contenuto nel dato diffuso dal dipartimento del Commercio relativo ai redditi personali e alle spese ai consumi. La Fed considera il 2% il livello ottimale e considera questa impennata temporanea e legata alle strozzature nella catena di approvvigionamento, all'aumento dei costi del carburante e alla ripresa delle attività dopo i lockdown imposti dalla pandemia. Tuttavia in marzo la Fed annuncerà misure sui tassi di interesse che dovrebbero contenere gli aumenti dell'inflazione.