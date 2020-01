(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Gli Stati Uniti sono pronti ad aumentare i dazi sui prodotti cinesi se la Cina non rispetterà gli impegni presi nel mini accordo commerciale che le due superpotenze economiche firmeranno nelle prossime ore. Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, in un'intervista a Cnbc.