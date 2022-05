Usa,Bloomberg:crescita Pil potrebbe superare Cina prima volta da '76

New York, 20 mag. (askanews) - A causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus, per la prima volta dal 1976, la crescita economica della Cina potrebbe essere inferiore a quella degli Stati Uniti. La notizia è stata resa nota in un report di Bloomberg Economics.Il documento sostiene che la seconda economia più grande del mondo crescerà solo del 2% quest'anno, mentre il prodotto interno lordo statunitense aumenterà del 2,8%.Anche se Pechino sta applicando misure di stimolo fiscale, monetario e normativo, l'impatto viene attenuato dalla politica Covid Zero del presidente Xi Jinping, che richiede rigorosi limiti alle attività quando si verificano focolai di virus. Gli Stati Uniti, pur lottando con un'elevata inflazione, sono ancora spinti da forti assunzioni e consumi.