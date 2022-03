Usa, +678.000 di posti lavoro a febbraio, disoccupazione al 3,8%

New York, 4 mar. (askanews) - Rapporto sull'occupazione di febbraio particolarmente positivo, negli Stati Uniti, con numeri che segnano una netta ripresa del mercato del lavoro bloccato in gennaio e dicembre dalla diffusione della variante omicron del Covid-19. Il mese scorso è stato registrato un aumento dell'occupazione statunitense (escluso il settore agricolo) molto superiore alle attese, i dati sulla disoccupazione sono stati leggermente inferiori alle previsioni. A febbraio, nel settore non agricolo, sono stati guadagnati 678.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, superando di gran lunga le attese degli analisti che attendevano un aumento di 440.000. Il dato di gennaio è stato rivisto passando da +467.000 a +481.000. Anche il dato di dicembre è stato rivisto a +588.000. La disoccupazione in febbraio è scesa dal 4% di gennaio (non rivista) al 3,8% di febbraio. Gli analisti attendevano un dato simile a quello di dicembre: +3,9%.