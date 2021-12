Usa, +2,3% Pil III trim. dato migliore delle stime

New York, 22 dic. (askanews) - Il Prodotto interno lordo statunitense è cresciuto nel terzo trimestre del 2021 al tasso annualizzato del 2,3% rispetto ai tre mesi precedenti, secondo la lettura finale diffusa dal dipartimento del Commercio, al di sopra della seconda lettura che aveva fatto registrare un +2,1% e della prima che aveva registrato un +2%. Nel secondo trimestre era stato registrato un aumento del 6,7% (dato rivisto e confermato); mentre nel primo si era toccato un +6,3%. Le attese degli analisti erano per aumento del 2,1%.Le vendite sono cresciute dello 0,1%, registrando un notevole calo rispetto al +8,1% del secondo trimestre. I prezzi sono cresciuti del 5,3%, come nella prima e seconda lettura, mentre il dato core PCE ha registrato un +4,6%, leggermente al di sopra del +4,5% registrato in seconda e prima lettura. Le spese dei consumatori sono cresciute del 2%, oltre il +1,7% della seconda lettura e del +1,6% registrato in prima lettura, ben al di sotto del + 12%, del trimestre precedente.