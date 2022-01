Usa, +199.000 di posti lavoro a dicembre, disoccupazione al 3,9%

New York, 7 gen. (askanews) - Dati sull'occupazione di dicembre deludenti, negli Stati Uniti. Il mese scorso è stato registrato un aumento dell'occupazione statunitense (escluso il settore agricolo) inferiore alle attese, mentre il calo della disoccupazione è stato superiore alle previsioni. A dicembre, nel settore non agricolo, sono stati guadagnati 199.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 422.000 posti. Il dato di novembre è stato rivisto al rialzo da +210.000 a +249.000, così come quello di ottobre passato da +546.000 a +648.000. La disoccupazione è scesa dal 4,2 di novembre al 3,9, contro le attese degli analisti che avevano previsto un dato al 4,1%.