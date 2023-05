Usa,140 leader aziende a Biden e Congresso:no a default devastante

Roma, 16 mag. (askanews) - Più di 140 leader delle più grandi società statunitensi, tra cui Goldman Sachs, Pfizer e KKR, hanno esortato la Casa Bianca e i leader del Congresso a raggiungere un accordo per aumentare il tetto del debito ed evitare uno "scenario potenzialmente devastante". Martedì, in una lettera aperta al presidente Joe Biden e ai leader repubblicani e democratici sia della Camera che del Senato, i dirigenti di un'ampia gamma di importanti aziende e società di investimento hanno avvertito che un mancato aumento del tetto del debito potrebbe avere "conseguenze disastrose" per il Economia statunitense."Scriviamo per sottolineare le conseguenze potenzialmente disastrose di un mancato rispetto da parte del governo federale dei propri obblighi", hanno scritto i firmatari. "In assenza di una risoluzione, è probabile che il governo finisca i soldi non appena il 1° giugno. Ora è necessaria un'azione per porre fine alla crisi del debito in corso".La lettera - riporta il Financial Times - è stata organizzata dalla Partnership for New York City, un gruppo copresieduto da Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer, e Rob Speyer, presidente e amministratore delegato di Tishman Speyer, il gruppo immobiliare.

È stato firmato da dirigenti che rappresentano ampie fasce dell'America aziendale da aziende tra cui la compagnia aerea JetBlue, il rivenditore di occhiali Warby Parker e il gruppo di media Condé Nast.La lettera è arrivata poche ore prima che Biden incontrasse i quattro massimi membri del Congresso - i repubblicani Kevin McCarthy e Mitch McConnell e i democratici Chuck Schumer e Hakeem Jeffries - per cercare di fare progressi su un potenziale accordo per aumentare il tetto del debito ed evitare il default.La Casa Bianca sta spingendo per un accordo in vista del viaggio precedentemente programmato del presidente in Giappone per il vertice del G7.John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato martedì che Biden sarebbe volato in Giappone mercoledì come previsto, ma stava "rivalutando" il resto del suo viaggio, che includeva visite programmate in Papua Nuova Guinea e Australia , alla luce della crisi del tetto del debito.Il Congresso ha la responsabilità di alzare il limite di prestito del governo federale, ma repubblicani e democratici rimangono in disaccordo sul percorso da seguire. I repubblicani hanno cercato di legare un tetto del debito più elevato a severi tagli di bilancio, mentre i democratici vogliono che il limite di indebitamento sia aumentato senza condizioni.La Casa Bianca scrive ancora il Ft - ha avviato colloqui formali con i leader del Congresso la scorsa settimana nel tentativo di raggiungere un accordo prima che il Tesoro finisca i soldi e non sia in grado di adempiere ai propri obblighi. Janet Yellen, segretario al Tesoro, ha affermato che il cosiddetto x-date potrebbe arrivare già il 1° giugno.Martedì, parlando a un evento del settore bancario, Yellen ha affermato che il dibattito sul tetto del debito avrebbe "implicazioni significative" per le imprese statunitensi, nonché per la "più ampia economia nazionale e globale".Persone che hanno familiarità con i negoziati hanno affermato nel fine settimana che un accordo bipartisan stava iniziando a prendere forma, con qualsiasi potenziale accordo incentrato su un tetto alla spesa federale per diversi anni. Un possibile accordo potrebbe includere anche riforme al processo di autorizzazione per grandi progetti e nuovi requisiti di lavoro per coloro che richiedono benefici sociali, hanno affermato.