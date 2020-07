Usa: 1,314 milioni di richieste disoccupazione, pesa coronavirus

New York, 9 lug. (askanews) - Prosegue l'effetto coronavirus sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Il numero dei lavoratori che per la prima volta ne hanno fatto richiesta, la scorsa settimana, è diminuito di 99mila a quota 1,314 milioni, secondo il Dipartimento del lavoro. Le attese erano per un dato a 1,388 milioni. Il dato della settimana precedente è stato rivisto da 1,427 a 1,413 milioni di richieste.Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono sussidi di disoccupazione, relativo alla settimana terminata il 27 giugno, ha segnato un ribasso di 698mila unità a 18,062 milioni. In 15 settimane le nuove richieste di sussidi sono state quasi 48 milioni. Prima dello scoppio della pandemia, le nuove richieste erano poco più di 200mila alla settimana, ai minimi degli ultimi 50 anni.