Urso a Schifani, il solare è una grande scommessa per la Sicilia

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "A Schifani dico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il più grande stabilimento di pannelli solari d'Europa realizzato da una grande azienda come Enel". Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Verona, dopo l'annuncio dello stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico nell'isola da parte del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. "I pannelli solari sono la grande scommessa soprattutto delle regioni meridionali per realizzare energia rinnovabile e per la Sicilia sono una grande scommessa anche perché creano occupazione. Catania, l'Etna valley sta diventando un polo tecnologico avanzato in Europa", aggiunge il ministro. (ANSA).