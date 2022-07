Urso (Copasir): Spazio e cyber pilastri della difesa europea

Roma, 6 lug. (askanews) - "Oggi tutto passa e tutto si vede attraverso lo spazio. Basti pensare alla denuncia che l'intelligenza americana fece inoccasione dello spostamento delle truppe russe al confine ucraino. Proprio per questo il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ha avviato due indagini conoscitive, dopo la ritirata delle truppe NATO dall'Afghanistan, forse la vera miccia che ha determinato Putin nell'invasione in Ucraina:una sullo spazio quale fattore geopolitico e l'altra sulla difesa europea. Oggi è sempre più importante, sia nel campo dello spazio sia in quello della Difesa, una politica strategica italiana inserita nel contesto europeo e occidentale, considerando che, se è vero che noi siamo la sesta potenza globale sullo spazio, non possiamo certo pensare di fare a meno di un'alleanza strategicaeuropea, soprattutto per contrastare le attività dei russi e deicinesi", ha dichiarato il Sen. Adolfo Urso, Presidente del Copasir, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il format di The Watcher Post."Spazio e Cyber sono nuovi domini che saranno elementi importanti della futura difesa europea, che deve essere costruita con la consapevolezza che su questo si gioca un determinante ruolo di egemonia fra i paesi europei, che non dobbiamo perdere di vista", ha concluso Urso.