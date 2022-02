UnipolSai: utile 2021 cala a 723 mln, superati target piano triennale

Milano, 11 feb. (askanews) - Il Gruppo UnipolSai ha realizzato nel 2021 un risultato netto consolidato pari a 723 milioni, in calo rispetto ai 853 milioni del 2020, che fu particolarmente influenzato dalla riduzione della sinistralità conseguente ai lockdown decretati dal Governo per fronteggiare la pandemia Covid-19. Verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,19 euro per ogni azione.Anche nel triennio 2019-2021, UnipolSai ha superato i target di utile, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti fissati nel piano strategico: gli utili consuntivi consolidati cumulati sono pari a 2,231 miliardi contro i 2 miliardi di target, l'erogazione di dividendi cumulati ammonta a 1,528 miliardi contro i 1,3 miliardi previsti a piano.Nel 2021 la raccolta diretta assicurativa ammonta a 13,3 miliardi (+9,2%): nel Danni a 7,9 miliardi (+0,8%), nel Vita a 5,4 miliardi (+24,4%). La raccolta Auto scende del 3,7%, ancora una volta impattata dalla discesa del premio medio in un contesto di mercato che si conferma molto concorrenziale. Confermata la leadership nella salute con la raccolta UniSalute in crescita del 7,5%.Il combined ratio del gruppo, si attesta al 92,5% (95% netto riassicurazione). Nel 2020 il combined ratio era stato pari all'85,4% (87% netto riassicurazione). A fine 2021 il Solvency ratio individuale è al 331%, il consolidato al 286%.