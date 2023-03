UniCredit, Orcel: cresceremo a partire da livelli 2022

Milano, 15 mar. (askanews) - "Nel 2022 avete visto la cristallizzazione di quello che può fare la nostra macchina commerciale. Il 2022 è un nuovo punto di partenza per la capacità di generare utili. Adesso cresceremo a partire da questi livelli". Lo ha affermato l'Ad di UniCredit, Andrea Orcel, intervistato in occasione della Morgan Stanley European Financials Conference 2023. Orcel ha anche detto di essere oggi "molto più ottimista rispetto a quando abbiamo presentato il piano".Riferendosi poi alla sensibilità dell'istituto all'aumento dei tassi d'interesse, l'Ad ha spiegato che per UniCredit "ogni punto di aumento dei tassi vale 600 milioni di margine d'interesse in più".