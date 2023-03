Unicredit, ok soci a compenso Orcel: sì dal 69,1% dei presenti

Milano, 31 mar. (askanews) - Via libera dall'assemblea degli azionisti di Unicredit alla nuova politica di remunerazione della banca che prevede aumenti per oltre 900 manager, tra cui l'AD Andrea Orcel il cui compenso potrà salire dai 7,5 milioni di quest'anno a 9,75 milioni, tra fisso e variabile, se supererà nel 2023 target ancora più stringenti."L'assemblea - si legge in una nota - ha approvato, con il 69,1% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, la Relazione sulla Politica 2023 di gruppo in materia di remunerazione che definisce i principi e gli standard che Unicredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani e i programmi retributivi del gruppo". Via libera, tra le altre cose, al sistema incentivante di gruppo 2023 da parte del 71,08% dei presenti, al bilancio 2022 dal 98,72% e al dividendo dal 99,97%."Desideriamo esprimere la nostra soddisfazione per il supporto degli azionisti per tutte le proposte sottoposte al loro voto - ha commentato il presidente Pier Carlo Padoan - e in particolare per la nuova politica sulla remunerazione che è stata concepita per raggiungere fondamentalmente due obbiettivi: in primo luogo, rafforzare la nostra cultura della performance e incentivare l'eccellenza, in secondo luogo, garantire un totale allineamento di interessi di lungo periodo tra management e azionisti"."Desideriamo anche manifestare la nostra gratitudine - ha proseguito Padoan - per gli azionisti che hanno approfondito e compreso le proposte e che hanno attivamente partecipato alle attività di engagement. Ci fa particolarmente piacere notare che abbiamo avuto la più alta partecipazione assembleare da molti anni a questa parte e che la stragrande maggioranza dei voti positivi provenga da azionisti attivi di Unicredit che condividono la nostra visione di lungo termine".