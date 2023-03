Unicredit: con Microsoft Italia in aiuto imprese sull'energia

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Microsoft Italia e UniCredit insieme in 'Together4Energy', un'iniziativa per aiutare le aziende italiane a ridurre i consumi di energia attraverso il digitale. Nel dettaglio Microsoft e UniCredit, in collaborazione con Var Group, sviluppano il primo progetto dedicato alla valutazione e all'ottimizzazione del consumo energetico e all'individuazione delle risorse disponibili per la crescita sostenibile delle imprese del nostro Paese. "Con questa iniziativa - rileva Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia - ampliamo, dopo i plafond straordinari messi a disposizione nei mesi scorsi, la gamma di interventi a sostegno delle imprese italiane impattate dall'aumento dei costi di approvvigionamento energetico". "Questo progetto potrà dare nuovo impulso al mercato e soprattutto alle Pmi, che più di tutte nel nostro Paese hanno bisogno di questo tipo di strumenti e di affiancamento per cogliere tutti i vantaggi del green tech", rileva l'ad di Microsoft Italia, Silvia Candiani. "Il risparmio energetico è un tema fondamentale sia in ottica di controllo di gestione che di sostenibilità ambientale e la digitalizzazione dei processi può aiutare le aziende a raggiungere questo obiettivo di efficientamento", aggiunge Paola Castellacci, Head of business & customer experience e board member di Var Group. (ANSA).