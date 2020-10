UniCredit, l'ex ministro Padoan presidente designato

Roma, 13 ott. (askanews) - Pier Carlo Padoan è stato cooptato nel Consiglio di amministrazione di UniCredit, quale amministratore non esecutivo, dopo esser stato selezionato come "miglior candidato per la posizione di Presidente di per il prossimo mandato (2021-2023)". Lo ha annunciato la banca con un comunicato, precisando che la scelta del Cda è stata unanime e che ha avuto il supporto di una Task Force composta di amministratori indipendenti guidata dal viceresidente, Lamberto Andreotti.L'ex ministro dell'Economia e ex vicesegretario generale dell'Ocse, attualmente deputato eletto nelle liste del Pd, resterà in carica come consigliere fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020, si legge, e a rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione. La cooptazione di Padoan si è resa possibile grazie alla decisione di Elena Zambon di dimettersi dal suo incarico di Consigliere, ricoperto da lungo tempo, a seguito di improrogabili impegni professionali che le avrebbero impedito di proseguire le sue attività consiliari con la necessaria assiduità.Padoan, aggiunge UniCredit svolgerà "un ruolo attivo nella definizione della lista dei candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo che l'attuale Consiglio di Amministrazione predisporrà in vista dell'Assemblea degli azionisti del 2021"."Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di UniCredit e sono onorato di esserne stato designato Presidente. Mi impegnerò pienamente nei miei nuovi compiti e confermo l'intenzione di lasciare il mio ruolo di parlamentare italiano", ha commentato Padoan. "Sono molto grato al Presidente Cesare Bisoni e all'intero Consiglio di Amministrazione di UniCredit per la fiducia che ripone in me in questo momento cruciale per l'Italia e per l'Europa"."UniCredit - ha detto ancora Padoan - è una azienda paneuropea vincente con solide e forti radici italiane e sono entusiasta di lavorare con il consiglio di amministrazione e il management team per capitalizzare questi punti di forza".A nome del management, l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier ha voluto "esprimere la massima soddisfazione per la cooptazione del Prof. Pier Carlo Padoan nel consiglio di amministrazione. La sua profonda esperienza e la sua conoscenza dell'Europa e del suo contesto normativo, nonché gli importanti ruoli pubblici ricoperti in Italia, saranno di grande utilità per il Gruppo. Io e tutto il team di UniCredit siamo entusiasti di poter lavorare con il Prof. Padoan".UniCredit , prosegue il comunicato, è impegnata a garantire che la propria governance resti in linea con i migliori standard internazionali anche attraverso la formazione di un Consiglio di Amministrazione adeguato al proprio stato di unica G-Ssib (global systemically important banks) italiana.