UniCredit conclude con successo vendita quota residua FinecoBank

Roma, 9 lug. (askanews) - UniCredit ha annunciato di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 111,6 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A., corrispondenti a circa il 18,3 per cento del capitale azionario della Società, al prezzo di 9,85 euro per azione. Secondo quanto riporta un comunicato, il regolamento dell'Offerta è previsto l'11 luglio 2019. L'operazione è in linea con la serie di misure finanziarie complessive in preparazione del piano strategico 2020-23, precedentemente annunciate, e fa seguito al comunicato stampa emesso in data 8 luglio 2019.Il prezzo, precisa UniCredit, incorpora uno sconto di circa il 4,4 per cento rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Fineco preannuncio. L'impatto patrimoniale è stimato complessivamente in aumento di circa 30 punti base nel Cet1 capital ratio del Gruppo UniCredit del 3T 2019. Per tale operazione, UniCredit si è avvalsa di J.P. Morgan, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l'Offerta.