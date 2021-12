Un Giappone sempre più vecchio fatica a trovare manodopera

Roma, 1 dic. (askanews) - Il Giappone ha un grosso problema di disponibilità di manodopera, dovuto principalmente a un fatto: la sua popolazione è sempre più vecchia e sempre meno numerosa. L'hanno confermato i dati del censimento diffusi ieri, i quali mettono un sigillo fortemente negativo sul futuro del paese: la popolazione in età attiva, cioè tra i 15 e i 64 anni, è di 75.08 milioni soltanto, con un calo rispetto al 2015 del 3 per cento (2,26 milioni).Rispetto al 1995, quando raggiunse il suo picco, il calo è quasi del 14 per cento. E non certo a favore delle giovani generazioni. I ragazzi e i bambini under-14, addirittura, sono solo 15,03 milioni con un calo del 6 per cento rispetto al 2015. Quindi la situazione non è ovviamente destinata a migliorare.Sostanzialmente, a essere in età da lavoro è meno del 60 per cento della popolazione totale - che è scesa 126,14 milioni, quasi un milione in meno rispetto al 2015 - e si ripresenta una situazione simile al 1950, solo che allora la quota di giovani sotto l'età del lavoro era molto più consistente. C'era insomma un bacino di braccia e teste che, negli anni futuri, avrebbero inondato il mercato del lavoro.Oggi il governo giapponese ha segnalato che la disoccupazione è di nuovo scesa al 2,7 per cento, praticamente c'è piena occupazione. E stupirebbe il contrario: semmai il rischio è quello di non trovarla la forza lavoro.Le previsioni economiche per un futuro neanche troppo lontano, a questo punto, si fanno piuttosto fosche. Alcuni settori, in particolare nei servizi e nella cura della persona, sono già in particolare difficoltà nel reperire forza lavoro. Lo scorso anno - secondo i dati del governo - gli occupati erano poco meno di 67 milioni. Margini di allargamento all'interno del bacino della popolazione attiva ce ne sarebbero con un recupero dell'occupazione femminile.Non è tuttavia questa la strada che alcune imprese nipponiche sembrano voler seguire. Semmai alcune sembrano voler rivolgersi alla riserva grigia, cioè a quella parte di popolazione over-65 che dovrebbe stare a riposo e che oggi supera i 36 milioni (rispetto al 2015 è cresciuta del 6 per cento).Per esempio - secondo quanto racconta il Nikkei - la catena di vendita di prodotti elettronici Nojima ha deciso lo scorso mese di cancellare il tetto massimo d'età per i lavoratori - 80 anni! - offrendo contratti annuali ai dipendenti più anziani.Il produttore di chiusure lampo e cerniere YKK, dal canto suo, ha eliminato l'età di pensionamento obbligatorio a 65 anni per i dipendenti a tempo pieno.Si tratta tuttavia di un raschiare il barile. Il fenomeno della "koreika", l'invecchiamento, sembra seguire una dinamica sempre più accelerata e la pandemia Covid-19 non ha ceertamente contribuito a contrastarla. E certamente non incide seriamente sul rafforzamento di un fondamentale dell'economia nipponica, che è quello della produttività.Potrà suonare strano a chi non mastica di cose nipponiche, ma la produttività del lavoro in Giappone è la più bassa tra i paesi del G7. Nikkei oggi la colloca a 48,14 dollari per ora lavorata, rispetto a media dell'Ocse di 54 dollari.Vista la situazione anche demografica del paese, il punto di attacco per rafforzare la produttività potrebbe quindi essere un rafforzamento dell'automazione, dell'introduzione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale all'interno dei cicli produttivi. Non è un caso che il Giappone spinga tanto nella ricerca robotica.