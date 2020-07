Uil, Barbagallo eletto segretario generale Pensionati

Roma, 3 lug. (askanews) - Carmelo Barbagallo è il nuovo segretario generale della Uil Pensionati. È stato eletto all'unanimità dal Consiglio nazionale della categoria.Barbagallo succede a Romano Bellissima, già dimessosi alcuni mesi or sono. Barbagallo ha iniziato a lavorare all'età di 8 anni come garzone di barbiere e ha proseguito svolgendo vari lavori. Da una cooperativa ittica ad una concessionaria di auto, da un pastificio a un magazzino di smistamento di pacchi postali, infine, è approdato alla Fiat di Termini Imerese, sua cittadina natia: da lì è iniziato il suo lungo percorso sindacale. Da delegato di fabbrica a responsabile della Fml locale, da Segretario territoriale della Uilm sino a Segretario generale della Uil Sicilia, nel giugno del 2000 Barbagallo è arrivato alla Uil nazionale, dove ha rivestito per 14 anni l'incarico di Segretario organizzativo. Eletto segretario generale aggiunto nel gennaio 2014, Barbagallo ha gestito la riforma organizzativa che ha trasformato il sindacato di via Lucullo in un moderno sindacato a rete. Con lui segretario generale dal novembre del 2014, la Uil è cresciuta di circa 50.000 iscritti e ha visto aumentare i consensi in termini di voti, nelle elezioni delle Rsu, e di delegati.Il suo ultimo atto pubblico da leader della Confederazione è stato un ringraziamento al Capo dello Stato. Barbagallo, infatti, ha inviato una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Nella missiva, Barbagallo ha ricordato che domani lascerà la guida della Uil nazionale proseguendo comunque il suo impegno nella veste di segretario generale dei pensionati. "Ritengo che una delle questioni sociali più importanti attenga proprio alla difesa dei diritti degli anziani, a cui occorre garantire un invecchiamento attivo e dignitoso. Farò di tutto, dunque, per dare un contributo in questa direzione", si legge nella lettera. Barbagallo ha poi sottolineato che "tutta la Uil ha sempre apprezzato la particolare attenzione al mondo del lavoro e al ruolo delle parti sociali" arrivata dal presidente della Repubblica."Siamo orgogliosi di averla come Presidente del nostro Paese. La ringraziamo, perché non ha mai fatto mancare al sindacato l'incoraggiamento a proseguire nell'azione di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e ha sempre indicato la via della crescita, nel rispetto della sicurezza e dell'equità sociale. In questi mesi in cui la tragedia della pandemia ha segnato profondamente le nostre stesse vite, ancora più forte è stato il legame tra Lei e il popolo italiano: tutti noi abbiamo avvertito la sua accorata partecipazione, le sue preoccupazioni e la sua vicinanza. La proverbiale saggezza e l'equilibrio istituzionale che La caratterizzano sono un punto di riferimento e un insegnamento per tutti. E tali resteranno per me, anche nel mio nuovo incarico", è la conclusione della lettera di Barbagallo.