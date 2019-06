Ue, Tria: compromesso per stop procedura, serve solidità mercati

Roma, 11 giu. (askanews) - "Pur restando convinti che le regole di bilancio europee debbano essere profondamente migliorate e semplificate è nel nostro interesse arrivare a un compromesso e normalizzare definitivamente le condizioni del nostro mercato dei titoli di Stato la cui solidità è fondamentale non solo per i risparmiatori e le istituzioni finanziarie del Paese ma anche e soprattutto per una vera ripresa dell'economia". E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'informativa alla Camera sulla procedura di infrazione europea.