Ue, sul Pnrr missione in Italia già programmata da tempo

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GIU - La Commissione europea ha costantemente "scambi costruttivi" con tutti gli Stati membri, Italia inclusa, sulla realizzazione dei loro piani di ripresa e resilienza. Lo ha ribadito oggi su twitter la portavoce della Commissione europea che si occupa dei Pnrr nazionali, Nuyts Weerle, precisando che, "fin dall'inizio, questa procedura comprende incontri regolari con i Paesi interessati che avvengono fisicamente e virtualmente per fare il punto della situazione".

Con l'Italia, ha aggiunto Veerle, "diversi incontri si sono svolti dall'inizio dell'attuazione del Pnrr". "In base a quanto era già stato programmato - ha sottolineato ancora la portavoce - la prossima missione in Italia si svolgerà dal 12 giugno e sarà focalizzata sulla richiesta di pagamento avanzata così come sulla revisione del piano e sul capitolo RepowerEu". (ANSA). .