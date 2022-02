Ue sta lavorando a nuovi standard tech per contrastare Cina

Roma, 2 feb. (askanews) - L'Unione europea sta mettendo una strategia più aggressiva nel settore ad alto valore aggiunto tecnologico, stabilendo standard globali che servano a contrastare la crescente influenza della Cina nel settore. Lo scrive oggi il Financial Times, che ne ha parlato con la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager.Tecnologie che vanno dai sistemi di riconoscimento facciale alle batterie per l'auto elettrica e altre innovazioni per la transizione ambientale, ha spiegato Vestager, dovranno sempre più essere in linea con i parametri stabiliti dall'Ue. "E' strategico, veramente importante chi stabilisce gli standard, perché questi standard consento al mercato di operare senza rendere difficile l'innovazione", ha spiegato la commissaria.La strategia si colloca in un contesto che vede il mercato europeo particolarmente ambito da compagnie di tutto il mondo, ma in particolare dalla Cina che ha una strategia particolarmente attiva e cerca di porre gli standard del nuovo ambiente 5G attraverso apparati e tecnologie di giganti come Huawei.La rezione Usa è stata quella di porre sanzioni, ma anche l'Unione europea si sta muovendo. E, ora, in maniera concertata con Washington, sta lavorando nell'ambito di istituzioni preposte a stabilire gli standard, come l'International Telecommunication Union e l'Internatin Electrotechnical Commission, che possano favorire i propri campioni locali. Inoltre Usa e Ue intendono incontrarsi in maniera regolare nell'ambito del Trade and Technology Council, un foro di discussione transatlantico, per definire i dettagli della loro azione coordinata.Vestager ha chiarito che l'azione è, in realtà, una reazione: la Cina ha fatto sforzi per ridefinire gli standard di base di internet per aumentare il controllo statale sulla rete. Da questo deriva la necessità di agire per evitare che Pechino prenda il timone. "Quando tu lavori sulla base di uno standard che è il suo e se questo standard è collocato in una vibrante e democratica economia di mercato, allora quello standard funzionerà", ha spiegato la commissaria.Anche Pechino, però , sta definendo un a nuova strategia intitolata "China Standards 2035" e cerca di porre la sua fiche sul tavolo delle regole internazionali che vanno dal 5G all'intelligenza artificiale. E questo dà un nuovo senso d'urgenza all'azione Ue.