L'Ue: raggiunto l'accordo sul tetto al prezzo del gas naturale a 180 euro. Ma ci sono delle condizioni

Raggiunto l'accordo sul tetto al prezzo del gas. Il Consiglio dell'Energia ha approvato a Bruxelles l'istituzione di un meccanismo di correzione di mercato, che prevede un tetto per il prezzo del gas naturale a 180 euro al megawattora, teso a limitare i picchi ed evitare impennate come quelle dello scorso agosto. Il price cap è passato a maggioranza qualificata: la Germania ha votato a favore, mentre Olanda e Austria si sono astenute. Contro soltanto l'Ungheria.

Quando si attiverà il meccanismo di protezione

Il meccanismo di correzione del mercato (Mcm), informa il Consiglio, si attiverà automaticamente in presenza di due eventi: primo, il prezzo del derivato sul gas Ttf a un mese supera i 180 euro al megawattora per tre giorni lavorativi; secondo, il prezzo a un mese del gas è più di alto di 35 euro di un prezzo di riferimento per il gas naturale liquefatto sui mercati "globali" negli stessi tre giorni lavorativi. Il meccanismo si applicherà dal 15 febbraio 2023.

Si tratta di "un tetto dinamico", sottolinea Jozef Sikela, ministro dell'Industria ceco. L'Acer monitorerà i mercati del gas, e se osserverà che si è verificato un evento "correttivo", pubblicherà un avviso che attiva il meccanismo di correzione del mercato. Una volta attivato il meccanismo, le transazioni sui futures sul gas naturale al di sopra del limite dinamico di offerta non potranno essere finalizzate. Si disattiverà in automatico anche se verrà dichiarata un'emergenza dalla Commissione a livello regionale o di Unione, in particolare se ci saranno problemi nelle forniture di gas.

Il regolamento include un meccanismo di sospensione, che scatta in caso di rischi per la sicurezza delle forniture, la stabilità finanziaria, i flussi di gas intra-Ue o se si rischia di far aumentare la domanda di gas. Entro il primo novembre 2023 la Commissione rivedrà la situazione delle forniture di gas e deciderà se prorogare il regolamento.

Meloni: vittoria dell'Italia

"Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. E' la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. E' la vittoria dell'Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo", scrive in un tweet il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Gli fa eco la premier Giorgia Meloni:

"L'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziato anche il precedente governo che l'ha istruita", ha detto mentre prendeva parte alla cerimonia di accensione della Chanukkià. "Siamo riusciti a spuntarla in Europa sul prezzo del gas, battaglia che molti davano per spacciata, e che abbiamo portato a casa - ha aggiunto -. Sono molto soddisfatta. Devo ringraziare i ministri Pichetto, Fitto e Cingolani che ci ha lavorato prima. Ora si tratta di monitorare".