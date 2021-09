Ue:Letta,sostenere Draghi in negoziato nuovo patto stabilità

(ANSA) - CERNOBBIO, 05 SET - "In Ue ci si gioca tutto. Io combatto per due grandi obiettivi: rendere permanente il meccanismo degli eurobond inserito nel Next Generation Eu" e "sostenere Draghi e Franco nel negoziato difficile sul nuovo e futuro patto di stabilità sapendo che ce la giochiamo bene con l'autorevolezza di Draghi e di un governo forte". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al forum Ambrosetti a Cernobbio. (ANSA).