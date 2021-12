Ue, bene collaborazione con Italia su multa Amazon

(ANSA) - BRUXELLES, 09 DIC - Il caso Amazon "è un esempio di coordinamento riuscito tra la Commissione europea e l'Autorità italiana garante della concorrenza, che era nella posizione ideale per condurre un'indagine separata sulla condotta di Amazon in Italia". Lo riferisce la stessa Commissione europea a seguito della sanzione da 1,12 miliardi di euro inflitta dall'Antitrust italiano al gigante dell'e-commerce, evidenziando la "stretta collaborazione" tra le due autorità "nell'ambito della Rete europea della concorrenza ('Ecn') per garantire la coerenza con le indagini in corso" a livello Ue. (ANSA).