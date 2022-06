Ucraina: nel 2022 in Lombardia industria -1,2% ricavi

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Quest'anno le imprese industriali in Lombardia prevedono ricavi in calo dell'1,2% rispetto al 2021 per effetto della guerra in Ucraina. E' quanto contenuto, tra l'altro, nel Rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia regionale, con un dato già depurato dagli effetti dell'inflazione e causato anche dalle difficoltà di approvvigionamento. Secondo il Rapporto, oltre i due terzi delle imprese si attendono riduzioni dell'attività a causa del conflitto, "principalmente attraverso un ulteriore aumento dei prezzi energetici e una diminuzione della domanda di beni, per via diretta o indiretta". (ANSA).