Ucraina: Landini, 24 e 25 febbraio mobilitazione per la pace

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "In continuità con la manifestazione del 5 novembre il 24 e 25 febbraio, a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, invitiamo tutti i territori e le strutture a scendere in piazza, a mobilitarci, per continuare a dire che è il momento della pace e non della guerra". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo al congresso della Fisac-Cgil. "E' il momento della diplomazia, oggi essere contro la guerra significa affermare un modello economico e sociale diverso che vada in una direzione di altra natura. Le spese per armamenti nel mondo sono aumentate del 110%, parliamo di miliardi e miliardi", ha detto. (ANSA).