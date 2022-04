Quelli che raccontano i servizi dall'Ucraina sono crimini di guerra? Dimostrarlo è un processo complicato

Sono passati ventisette anni dal massacro di Srebrenica e l’Europa si trova di nuovo a scoprire che a poche centinaia di chilometri dalle sue capitali vengono commesse atrocità di ogni tipo. Capi di stato, politici, media parlano apertamente di crimini di guerra. Sono effettivamente tali?

Dalla Guerra di Secessione alla Corte Penale Internazionale

I crimini di guerra fanno parte di una categoria più ampia, i crimini internazionali, che comprende anche i crimini contro l’umanità, il genocidio e l’aggressione. Il concetto ha avuto la sua prima cristallizzazione nella guerra civile americana e si è evoluto dopo la prima e la seconda guerra mondiale e in particolare con l’istituzione dei tribunali di Norimberga e di Tokyo e la sigla delle Convenzioni di Ginevra. Ma è negli anni’90 del novecento con l’istituzione delle corti internazionali sulla ex-Jugoslavia e sul Rwanda e infine della Corte Penale Internazionale (CPI) che si arriva a darne una definizione sempre più precisa. Oggi è lo statuto di quest’ultima, e in particolare il suo articolo 8, a sancire cosa rappresenti un comportamento criminale sia nel caso di conflitti internazionali che di conflitti interni.

Omicidio, tortura e detenzione, stupro

Tra i molti casi relativi ai conflitti internazionali, ad esempio, lo statuto della Corte riconosce come crimine di guerra l’omicidio volontario, la tortura o i trattamenti inumani, la deportazione, il trasferimento o la detenzione illegale, la cattura di ostaggi, lo stupro e la riduzione in schiavitù sessuale.

Crimini di guerra (Ansa)

Attacchi e Bombardamenti contro la popolazione civile

Lo stesso statuto inoltre sancisce che costituisce crimine di guerra attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari. Al pari, è crimine di guerra dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità, contro proprietà civili e contro ospedali e missioni di soccorso umanitario. Ancora, è crimine di guerra affamare intenzionalmente i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, e in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra.

Deportazione e saccheggi

Infine, tra i casi previsti compare anche il saccheggio delle città e la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio.

Una teoria che ben si adatta alla realtà

Quelli elencati sopra sono solo alcuni dei casi previsti dalla Corte Penale Internazionale, ma sono casi che sembrano purtroppo ben adattarsi alle notizie, ai resoconti e alle immagini provenienti dall’Ucraina. Alla luce di quanto sopra potrebbero costituire crimine di guerra gli omicidi, gli stupri e le torture riportati a Bucha e negli altri sobborghi a nord di Kiev, i bombardamenti indiscriminati su Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Mykolaiv e sulle altre città dell’Ucraina orientale, il blocco di ogni convoglio umanitario verso Mariupol e le notizie sui trasferimenti verso la Russia di migliaia di cittadini ucraini.

Avere giustizia

La storia del tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia, tuttavia, dimostra che provare il compimento di crimini di guerra, individuarne i responsabili, portarli alla sbarra e arrivare a una condanna è un processo lungo, complicato, faticoso. E soprattutto che è un processo legato all’evolversi del contesto interno e internazionale del paese i cui vertici sono ritenuti colpevoli. Il Presidente serbo Slobodan Milosevic, ad esempio, fu arrestato solo quando venne sconfitto alle elezioni e la sua difesa divenne incompatibile con l’avvicinamento all’Unione Europea. Ma quella stessa esperienza insegna che, sebbene ci possano volere anni o decenni, per le vittime avere giustizia ha un valore inestimabile. Così come stabilire ruoli e responsabilità lo ha per la Storia.