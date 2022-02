UBS: nel 2021 utili netti per 7,5 mld Usd, sale il dividendo

Roma, 1 feb. (askanews) - La principale banca svizzera UBS ha registrato per il 2021 utili netti per 7,5 miliardi di dollari, un risultato robusto che consente all'istituto di credito di rafforzare il dividendo 2021 a 0,50 centesimi di dollaro per azione. L'ha annunciato l'amministratore delegato della banca Ralph Hamers."Il nostro quarto trimestre è stato un epilogo forte per un anno di crescits sostenuta. Abbiamo continuato a implementare la nostra strategia e a costruire il nostro ecosistema globale", ha detto Hamers. "Questo successo - ha continuato - ci consente anche di proporre un dividendo di 0,50 dollari per azione per il 2021".La banca, che nel 2021 ha gestito asset per 4.600 miliardi di dollari, nel 2020 aveva pagato un dividendo di 0,37 dollari per azione.L'istituto per il 2021 ha registrato un Core Equity Tier 1 (CET1) ratio - un indicatore chiave per valutare la solidità di una banca - del 17,5 per cento. Questo ha spinto UBS a rivedere il suo target per questo indicatore da 12-15 per cento a 15-18 per cento.UBS ha annunciato inoltre che quest'anno intende effettuare un buyback di proprie azioni per 5 miliardi di dollari, dopo che nel 2021 l'ammontare del riacquisto di questi titoli ha raggiunto i 2,2 miliardi di dollari. Alla fine il programma di buyback cuberà 7,6 miliardi di dollari, rispetto ai 4 miliardi in un primo momento preventivati.