Ubs, multa da 4,5 miliardi in Francia: aiutava clienti a evadere

Roma, 20 feb. (askanews) - Il tribunale di Parigi ha multato il gruppo Ubs per 3,7 miliardi di euro, oltre ad accordare un risarcimento allo stato francese per 800 milioni di euro, perchè il gigante bancario svizzero avrebbe incoraggiato i clienti a commettere frodi fiscali.I legali della banca, che è stata condannata per aver suggerito ai clienti di nascondere miliardi di euro all'estero e per averli aiutati, hanno detto che presenteranno appello contro la sentenza.Il presidente del tribunale Christine Mee ha detto che la banca è colpevole di comportamenti "eccezionalmente gravi", la cui origine "va ricercata in una strutturata, sistematica organizzazione rodata da anni".Ubs, la banca privata più grande del mondo, ha tentato di negoziare un accordo per evitare questo esito negativo, ma non è riuscita a concordare un ammontare dell'ammenda con la procura. La controllata francese della banca, inoltre, è stata condannata a 15 milioni di euro per complicità.(fonte Afp)