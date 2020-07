Ubi Banca: bene Antitrust su ops Intesa Sp, posizione dominante

Roma, 17 lug. (askanews) - Ubi Banca "ha appreso con favore" la decisione dell'Antitrust sull'offerta pubblica di scambio (Ops) promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni. L'authority "ha condiviso le preoccupazioni rappresentate da Ubi Banca nel corso del procedimento secondo cui l'integrazione tra Intesa Sp e Ubi Banca creerebbe una posizione dominante incompatibile con la disciplina antitrust in numerosi mercati bancari e assicurativi".Nel caso in cui, inoltre, l'Ops non raggiungesse la soglia di adesione del 66,67%, Intesa Sp "non potrebbe garantire con certezza la dismissione degli sportelli di proprietà di Ubi Banca. Per queste ragioni, nell'autorizzare l'operazione, l'Autorità ha imposto a Intesa alcune misure di carattere strutturale per risolvere le preoccupazioni emerse nel corso del procedimento antitrust".L'authority "ha imposto a Intesa Sp di cedere entro un termine prestabilito oltre 500 sportelli e, diversamente da quanto proposto dalla stessa Intesa Sp, ha espressamente precisato che, nel caso in cui non riesca a dismettere sportelli di proprietà di Ubi Banca, Intesa Sp sarà obbligata a cedere sportelli di sua proprietà idonei a produrre nei mercati interessati effetti almeno equivalenti a quelli derivanti dalla cessione di sportelli Ubi Banca, così da preservare il dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali a seguito dell'operazione di concentrazione".