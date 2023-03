(ANSA) - NEW YORK, 06 MAR - Nuovo blackout per Twitter, il secondo in meno di una settimana. "Alcune parti di Twitter potrebbero non funzionare come previsto. Abbiamo effettuato delle modifiche interne che hanno avuto conseguenze involontarie", afferma Twitter. "Questa piattaforma è così fragile", commenta Elon Musk assicurando che il problema sarà risolto rapidamente. (ANSA).