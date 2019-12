New York, 12 dic. (askanews) - Stati Uniti e Cina sono "molto vicini" a un "grande accordo". Lo ha scritto su Twitter il presidente statunitense, Donald Trump. "Lo vogliono, e anche noi!" ha aggiunto.I negoziatori dei due Paesi sono al lavoro per chiudere la cosiddetta 'fase uno' dell'accordo commerciale prima che entrino in vigore i nuovi dazi statunitensi sui prodotti cinesi, previsti il 15 dicembre.