Trump: economia Usa 'ammanettata' da Fed, tagli tassi dell'1%

New York, 9 ago. (askanews) - L'economia americana è frenata da una politica monetaria della Federal Reserve non sufficientemente accomodante. E' questa la tesi del presidente americano, Donald Trump, convinto che l'economia nazionale sia "ammanettata" dalla banca centrale americana, che il 31 luglio scorso ha annunciato il primo taglio dei tassi dal dicembre del 2008. La riduzione è stata di 25 punti base al 2-2,25% ma Trump vuole di più. Parlando alla stampa prima di lasciare la Casa Bianca, il Commander in chief ha sostenuto che i tassi dovrebbero essere tagliati dell'1%.