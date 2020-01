Trump: accordo commerciale con Cina uno dei più grandi mai fatti

New York , 16 gen. (askanews) - "Uno dei più grandi accordi commerciali mai fatti! Bene anche per la Cina e i nostri rapporti a lungo termine. 250 miliardi di dollari torneranno nel nostro Paese e ora siamo in una magnifica posizione per l'inizio della fase due. Non c'è mai stato nulla di simile nella storia statunitense! Ora lo USMCA!". Questo il primo tweet di giornata del presidente statunitense, Donald Trump, all'indomani della firma sulla 'fase uno' dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Lo Usmca è l'accordo commerciale con Messico e Canada, in attesa di entrare in vigore.