Tria: ora Ue porti avanti politiche di sostegno alla crescita

Roma, 3 lug. (askanews) - L'Unione Europea, con i suoi nuovi vertici istituzionali, deve portare avanti politiche di sostegno alla crescita. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria, secondo cui non c'è una guida tedesca rigorista in Europa. "Tutti noi siamo rigoristi - ha sottolineato - non c'è il rigorista o il contro-rigorista, non dovrebbe esserci. L'importante è avere le politiche corrette nel momento giusto: in questo momento l'Europa deve portare avanti le politiche di sostegno alla crescita, ovviamente con rigore".La commissione Ue ha deciso di non avviare la procedura d'infrazione contro l'Italia e il governo, secondo il ministro, sta "continuando a lavorare per portare avanti la nostra politica economica: stabilità finanziaria, cercare di ridurre la pressione fiscale, cercare di portare avanti i programmi di investimento. E stiamo lavorando anche sulla flat tax"."L'idea - ha aggiunto Tria ai microfoni del Tg2 - è che non bisogna contenere il deficit attraverso l'aumento delle tasse".