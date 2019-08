Tria,fondi per calo tasse non in deficit

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - "Stiamo lavorando soprattutto sul cuneo fiscale e contributivo: stiamo cercando di reperire le risorse per finanziare gli interventi perché parliamo di una riforma fiscale strutturale che non si può basare sul deficit". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria alle parti sociali, come riferito da chi ha partecipato agli incontri a Palazzo Chigi. Sul fronte fiscale l'obiettivo è "ridurre l'Irpef sui redditi medi": "Tutte le risorse che si troveranno, che andranno prese anche da tagli di spese - ha assicurato - vanno messe in un abbassamento delle tasse".