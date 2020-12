Treu: 'Problemi mondo professionale e autonomo vanno affrontati di petto'

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo convinti della necessità di affrontare di petto i problemi del mondo del lavoro autonomo e professionale e abbiamo una Consulta su questo, cosa che non è stato fatto dalla politica fino a questo momento". Così Tiziano Treu, giuslavorista e presidente del Cnel, già ministro del Lavoro, ha spiegato nel corso dell'assemblea di Manageritalia Executive professional, le attività del Cnel. In un mondo del lavoro "totalmente cambiato in questi anni il professionista è solo davanti a tutti i rischi" e "bisogna costruire delle tutele, voi avete delle idee, è bene parlarne", ha spiegato Treu.