Trento: far crescere la famiglia per far crescere il territorio

Trento (askanews) - Se cresce la famiglia cresce anche l'economia di un territorio, perché il benessere famigliare è garanzia di una buona qualità di vita. Parte da questi presupposti l'edizione 2018, la settima, del Festival della Famiglia che svolge a Trento. Sette giorni di incontri e dibattiti tra famiglie associazioni familiari ed imprese.il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti: "Crediamo molto in questo fondamento che è quello della famiglia a livello culturale e territoriale - ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti - Quindi siamo orgogliosi come Trentino di ospitare questo festival e l'auspicio è che possa avere sempre più messaggi migliori su questo fronte perché abbiamo bisogno di credere in valori forti e condivisi"Tante le realtà a confronto con uno sguardo rivolto anche a cosa accade al di fuori del nostro Paese, alle famiglie nel mondo, per capire in che modo lavorare in rete e per il bene comune.Ermenegilda Siniscalchi, Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Consiglio dei ministri."Ogni anno ci troviamo con dati che testimoniano la decrescita della natalità in Italia e questo ha ripercussioni enormi, prima di tutto sul Pil nazionale. - ha detto Ermenegilda Siniscalchi, Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Consiglio dei ministri - Dobbiamo dare uno slancio alle nuove famiglie; far divenire il desiderio di maternità con la sicurezza diUn primo passo importante per dare slancio e concretezza alle politiche familiari è garantire una reale armonizzazione dei tempi tra lavoro e famiglia stessa, come sottolinea l'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi. "E' fondamentale mettere la famiglia nella condizione di poter conciliare il lavoro con la relazione familiare, e le prassi familiari che qui in Trentino abbiamo attivato vanno in questa direzione, che è quella del permettere lo svilupparsi della relazione. Perché il benessere sociale non c'è senza relazione".Tra i temi affrontati durante i lavori del festival, oltre alla conciliazione casa-azienda, anche il family audit ovvero cioè i contesti aziendali in grado di sviluppare circuiti virtuosi tra vita familiare e lavoro.