Trenitalia: Corradi, Frecciarossa Parigi-Milano sold out

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Da Parigi a Milano in meno di 7 ore con il nuovo Frecciarossa e i primi ad approfittarne sono stati i ragazzi, gli studenti o i giovani che sono in Francia per lavoro. "E' stato un viaggio bellissimo, molto emozionante e anche molto divertente - racconta l'ad di Trenitalia Luigi Corradi, il primo a scendere in Stazione Centrale - Il treno era completamente pieno, con un sacco di giovani". Tante persone hanno preso il treno per andare da Parigi a Lione e a Lione in tanti sono saliti per venire a Torino e Milano (fermate intermedie Chambery e Modane). "Costa meno del Tgv, appena è uscita l'offerta mia figlia che fa l'architetto a Parigi ha cambiato il biglietto e ha voluto provare il nuovo treno" racconta una signora in attesa dell'arrivo del treno. "Abbiamo lanciato tante offerte a 20 euro per far provare il servizio - spiega infatti Corradi - quattro classi di servizio com'è in Italia con la Standard, la Premium, la Business e la Executive. Il servizio a bordo in cui c'è un po' di Made in Italy in più per i francesi è il vantaggio principale (rispetto al Tgv, ndr), coccoliamo il nostro passeggero con cibo italiano, caffè italiano". Ad accogliere i passeggeri di questo primo viaggio anche un flashmob in 'salsa francese' con ballerine del can can, Napoleone, Asterix e Obelix e 'caratteri' d'Oltralpe. (ANSA).