Trasporto aereo, sindacati: domani sciopero 24 ore Vueling

Roma, 1 dic. (askanews) - "Domani, venerdì 2 dicembre, nuovo sciopero di 24 ore di assistenti di volo e piloti della compagnia aerea Vueling". A riferirlo Filt Cgil e Uiltrasporti, annunciando che "in assenza di un'inversione di rotta da parte della compagnia che fa parte del gruppo IAG che comprende anche British Airways ed Iberia, la mobilitazione proseguirà anche nei prossimi mesi".Secondo Filt Cgil e Uiltrasporti "in un contesto in cui i dati di traffico del settore stanno raggiungendo nuovamente quelli precedenti alla pandemia non è possibile parlare di esuberi. Le lavoratrici ed i lavoratori di Vueling, dopo un estate in cui hanno mostrato tutta la loro dedizione e professionalità, necessitano di ricevere risposte concrete in termini di garanzie occupazionali, riconoscimento dei diritti in riferimento alla normativa sulla maternità e paternità, oltre che chiarimenti sulla gestione di tematiche amministrative come ad esempio il pagamento delle ferie pregresse"."Serve - chiedono infine Filt Cgil e Uiltrasporti - l'avvio di un tavolo di confronto urgente volto alla ricerca di soluzioni che tutelino davvero tutti i lavoratori di Vueling".