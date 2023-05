Trasporto aereo, sindacati: 4/06 sciopero assistenti Air Dolomiti

Roma, 9 mag. (askanews) - "Domenica 4 giugno sciopero nazionale di 24 ore degli assistenti di volo della compagnia Air Dolomiti". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, spiegando che "la seconda azione di mobilitazione, dopo la prima organizzata il 3 maggio, si è resa necessaria vista la mancata risoluzione delle tematiche in sospeso, da noi più volte segnalate e sollecitate, che vanno in direzione contraria rispetto ad un miglioramento delle condizioni lavorative del personale".

"È indispensabile che Air Dolomiti metta in campo segnali di discontinuità rispetto alla gestione attuale - proseguono le tre organizzazioni sindacali - attraverso una riorganizzazione produttiva del lavoro che preveda maggior equilibrio nella programmazione dei turni degli equipaggi, soprattutto in vista della stagione estiva. Bisogna tenere nella giusta considerazione le esigenze e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, i quali rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo che il network ha avuto negli ultimi anni, e hanno apportato un contributo fondamentale soprattutto nel periodo della pandemia Covid"."Per tali motivi - concludono Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti - va attuato da parte dell'azienda un decisivo cambio di passo che segni una evoluzione rispetto alle relazioni con i sindacati, mostrando maggior apertura e predisposizione al dialogo, con l'obiettivo di assicurare risposte efficaci ai problemi da noi posti, che creano un disagio per il personale a questo punto non più sostenibile".