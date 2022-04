Trasporti, Giovannini: boom utilizzo Tpl per rincaro carburanti

Roma, 22 apr. (askanews) - In seguito all'aumento dei prezzi dei carburanti e alla fine dell'emergenza pandemica c'è stato un "rimbalzo nell'uso dei mezzi pubblici locali particolarmente forte, che ha colto di sorpresa gli operatori". Lo ha detto Enrico Giovannini ministro della Infrastrutture e delle mobilità sostenibili agli Electric Days al Maxxi di Roma. A riguardo Giovanni ha detto di aver commissionato uno studio all'Istat per capire come stanno reagendo gli italiani all'aumento dei prezzi carburanti e alla fine periodo pandemico