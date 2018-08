Toyota, torna il nome Corolla sulle vetture del segmento C

Roma, 28 ago. (askanews) - Corolla tornerà a essere il nome ufficiale della gamma Toyota di vetture del segmento C, che verranno lanciate all'inizio del 2019 in Europa nelle varianti Hatchback, Sedan e Touring Sport, sostituendo la denominazione Auris.Il cambiamento coincide con l'introduzione della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) sulla gamma di segmento C, che andrà a sostituire le tre piattaforme attuali.Le tre versioni - fa sapere il costruttore giapponese - beneficeranno dei motori Full­Hybrid Electric di Toyota di ultima generazione, che garantiscono maggiore risposta e fluidità di marcia mantenendo alti i livelli di efficienza.Corolla è il nome del modello di auto più venduto al mondo, con oltre 45 milioni di unità dal 1966 ad oggi. La nuova denominazione per le vetture del segmento C, che sarà unica in tutto il mondo, è un modo - afferma la Toyota - per ricordare quanto questo modello abbia segnato la storia del settore Automotive."La filosofia di progettazione e design della nuova piattaforma TNGA conferisce una nuova dimensione ai nostri modelli del segmento C di prossima generazione. I rinomati valori di qualità, durata e affidabilità della gamma Corolla saranno rafforzati da valori più emotivi a cui aspirano i nostri clienti, come un design distintivo, la raffinatezza degli interni, maggiori prestazioni e potenti ed efficienti propulsori Full­Hybrid Electric", ha spiegato Johan van Zyl, presidente & Ceo di Toyota Motor Europe.La nuova Corolla Touring Sports farà il suo esordio a livello globale in occasione del Salone di Parigi, accanto alla variante Hatchback, entrambe con le rispettive versioni Full­Hybrid Electric.