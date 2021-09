Toyota: mancano componenti, taglia stime produzione

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Toyota taglia le stime di produzione per l'anno che, in base al calendario fiscale 2020-2021, termina il prossimo marzo. Il diffondersi della variante delta nel Sudest asiatico e il conseguente rallentamento della produzione di componenti, ha costretto la casa automobilistica a ridurre le proprie previsioni da 9,3 a 9 milioni di unità prodotte. Toyota sta rivendendo in particolare i propri programmi per settembre e ottobre, ma a confermato l'obiettivo di un utile operativo di 22,7 miliardi di dollari. (ANSA).