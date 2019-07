Tour de France, tappa a Nibali. Bernal vince il Tour

Roma, 27 lug. (askanews) - Uno splendido Vincenzo Nibali ha vinto la 20^ tappa del Tour de France, accorciata a causa di una frana ad appena 59 km e con arrivo a Val Thorens. Il messinese, ormai fuori classifica, si è gettato ancora una volta nella fuga iniziale, riuscendo questa volta a completarla con una strenua ed eroica resistenza, con il gruppo maglia gialla impegnato in un forcing per la generale. A proposito di maglia gialla: a Parigi la porterà Egan Bernal, primo sudamericano a conquistare il Tour de France, il secondo più giovane di sempre ad appena 22 anni. Domenica, sui Campi Elisi, la meritata passerella.Sul podio con il colombiano del Team Ineos anche il compagno di squadra Thomas (in un passaggio di consegne) e l'olandese Kruijswijk. Crolla Alaphilippe, che scivola in quinta piazza e conferma la maledizione dei francesi al Tour.