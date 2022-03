Toshiba, bocciata in assemblea la divisione in due del gruppo

Roma, 24 mar. (askanews) - Salta il controverso piano per dividere in due compagnie il conglomerato nipponico Toshiba. L'assemblea straordinaria che era stata convocata per varare il piano elaborato dal management, che avrebbe segnato il primo caso di un grande conglomerato del Sol Levante su una strategia di questo tipo, ha bocciato a maggioranza il progetto, avversato da investitori attivisti che avevano annunciato una controproposta.Nel corso delle contrattazioni a Tokyo il titolo è arrivato a cadere del 5% circa, salvo poi ritracciare ad un meno 0,50% a 4.761 yen a ridosso della chiusura. Il piano avrebbe dovuto raggiungere almeno il 50% dei consensi degli azionisti.La delicata partita era in corso ormai da tempo, ancora il mese scorso si erano visti colpi di scena. Il presidente e amministratore delegato Satoshi Tsunakawa si è dovuto dimettere e il suo posto è stato preso da Taro Shimada, il quale continua a sostenere il piano già rimaneggiato una volta. In una prima versione presentata a novembre dello scorso anno, infatti, Toshiba avrebbe dovuto essere tripartita.Il progetto prevedeva una compagnia specializzata nella produzione di device elettronici, l'altra in infrastrutture. Un tentativo di procedere a una ristrutturazione, dopo che è fallito il piano strategico di vendita alla società di equity Cvc per l'ostilità manifestata al progetto da importanti azionisti attivisti stranieri.