Toninelli lunedì a Gioia,verso soluzione

(ANSA) - CATANZARO, 29 MAR - Lunedì, secondo quanto riferiscono fonti del Mit, il ministro Danilo Toninelli sarà quasi certamente in visita al porto di Gioia Tauro per annunciare il passaggio di Mct a Msc, del gruppo Aponte, con l'acquisizione da parte di quest'ultima della gestione dello scalo. Fonti del Ministero riferiscono la "grande soddisfazione" del ministro per il raggiungimento di un risultato che potrebbe rilanciare l'attività del porto-container calabrese, con positive ricadute sul piano occupazionale. Da fonti del Mit si riferisce anche del compiacimento del ministro Toninelli per la risoluzione di un dossier che appariva particolarmente complesso e che sembra avviarsi adesso verso un esito positivo. Già nelle scorse settimane il gruppo Aponte aveva espresso la sua disponibilità a rilanciare il porto di Gioia tauro, con l'attuazione di un preciso programma di investimenti.