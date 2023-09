Tlc, Zaia: abbandonare fibra entro 2030 sfida per futuro

Roncade (Tv), 25 set. (askanews) - Il passaggio dal rame alla fibra è fondamentale e per il Veneto è una sfida necessaria, considerando anche il modello di industrializzazione diffuso. Lo ha sottolineato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in occasione aprendo i lavori degli Stati generali della Fibra, al Campus di H-Farm.Quella del passaggio alla fibra, ha detto Zaia è una "partita con cui piano piano abbandoniamo il mondo analogico: abbiamo come obiettivo abbandonare il rame entro il 2030. È una grande sfida per il Veneto del futuro. Gran parte del lavoro è stato fatto, non è un Veneto che dorme anche se non siamo un'area metropolitana ed è oneroso andare a raggiungere l'ultimo miglio in molti casi".